2020-06-28T13:42:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Алиханов уточнил, для кого отменили режим обсервации в Калининградской области

Условия для иностранцев остаются прежними
Николай Литвинов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Об очередных послаблениях губернатор Калининградской области Антон Алиханов по традиции сообщил на своей странице в «Инстаграм»

«Обсервация отменяется для всех граждан, прибывающих из других регионов России, - написал губернатор. - Вопросы отмены требовании по обсервации граждан, прибывающих из иностранных государств, являются федеральными».

Антон Алихвнов также напомнил, что вопрос открытия государственной границы находится в федеральнои юрисдикции.

«Регион не может принимать решении по нему. Даты открытия границ региональные власти назвать не могут», - объяснил губернатор.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 28 июня в обсерваторе находится 61 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В карьере Янтарного утонул восьмилетний мальчик
В Калининград возвращаются пехотинцы, участвовавшие в параде на Красной площади
Пьяная калининградка без «прав» въехала в столб на «Мерседесе»
Туристам разрешили бронировать номера в отелях и санаториях Калининградской области
Гражданина Болгарии задержали за незаконное пересечение калининградской границы
Ушел из дома: В Балтийске сутки ищут пропавшего подростка
Алиханов уточнил, для кого отменили режим обсервации в Калининградской области
В Калининград мотоцикл сбил 12-летнего мальчика
В Янтарном установили надувной аквапарк
В Калининграде обнаружили коронавирус у ребенка, посещавшего дежурную группу в детском саду
Региональные власти обозначили сроки открытия ресторанов и бассейнов
За первую неделю приемной кампании БФУ имени Канта принял 3500 заявлений
Антон Алиханов: за счет региона будет оборудован новый слип
В Калининград прилетели туристы с Урала
Прибывающих в Калининградскую область на поездах проверят на признаки ОРВИ
В Калининградской области с 6 июля детские сады возвращаются к обычной работе
Очевидцы сообщают об аварии у Холмогоровки с участием четырех автомобилей
В регионе за два дня в голосовании по Конституции приняли участие более 110 тысяч граждан
В Калининграде снова собирают деньги для лечения девочки, на которую упал шкаф