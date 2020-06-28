Алиханов уточнил, для кого отменили режим обсервации в Калининградской области

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:42:46+03:00

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Об очередных послаблениях губернатор Калининградской области Антон Алиханов по традиции сообщил на своей странице в «Инстаграм»

«Обсервация отменяется для всех граждан, прибывающих из других регионов России, - написал губернатор. - Вопросы отмены требовании по обсервации граждан, прибывающих из иностранных государств, являются федеральными».

Антон Алихвнов также напомнил, что вопрос открытия государственной границы находится в федеральнои юрисдикции.

«Регион не может принимать решении по нему. Даты открытия границ региональные власти назвать не могут», - объяснил губернатор.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 28 июня в обсерваторе находится 61 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU