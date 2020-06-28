2020-06-28T13:50:31+03:00
Общество

Ушел из дома: В Балтийске сутки ищут пропавшего подростка

Николай Литвинов
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..Фото: "Запад".
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Как сообщает поисково-спасательный отряд «Запад», разыскивается 14-летний Артем Гущин. В субботу в 13.00 он ушел из дома №4 по улице Садовой в Балтийске и его нынешнее место нахождения неизвестно.

Приметы: рост 165 см, плотное телосложение, русые волосы, зеленые глаза. Был одет в синюю футболку, темно-серые шорты до колен с одной полоской в районе с каждой стороны и серые сетчатые кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении школьника, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 508-038 (горячая линия ПСО "Запад"), +7 911 460 80 38 (инфорг), 02, 102, 112 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU

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