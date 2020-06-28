Гражданина Болгарии задержали за незаконное пересечение калининградской границы
Горе-турист пытался попасть к нам с территории Польши
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Задержание произошло 26 июня. Как сообщает пресс-служба пограничного Управления, 37-летний гражданин Болгарии следовал с территории Польши в сторону России и осуществил незаконное пересечение государственной границы в районе Мамоново. Нарушителя обнаружил и задержал пограничный наряж.
- В настоящее время устанавливаются обстоятельства пересечения границы, - сообщили в пресс-службе. - За совершенное правонарушение иностранцу грозит наказание в соответствии с российским законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU