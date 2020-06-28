Пьяная калининградка без «прав» въехала в столб на «Мерседесе»
Травмы получил пассажир автомобиля
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Авария произошла в 3 часа ночи на улице Ульяны Громовой. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, «Мерседес» под управлением 32-летней женщины без «прав» ехал со стороны улицы Интернациональная в направлении бульвара Шевцовой и врезался в световую опору слева по хожу движения.
В результате ДТП травмы получил 37-летний пассажир автомобиля. Сидевшая за рулем женщина, как оказалось, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU