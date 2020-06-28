2020-06-28T19:33:15+03:00
Политика

В Калининград возвращаются пехотинцы, участвовавшие в параде на Красной площади

Николай Литвинов
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Более 400 военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота, участвовавших в военных парадах Победы 24 июня на Красной Площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, начали возвращаться в Калининградскую область.

- После возвращения в пункт постоянной дислокации военнослужащие приступят к выполнению плановых задач боевой подготовки – совершенствованию элементов морской и десантной подготовки, выполнению стрельб из штатного вооружения и военной техники, отработке различных тактических учений в составе подразделений, - отметили в пресс-службе Балтфлота.

В этом году морские пехотинцы Балтики в 16-й раз подряд принимали участие в главном параде страны и представляли на нем Военно-Морской Флот России. Начиная с 1967 года, морские пехотинцы Балтики участвовали в главном параде страны более 20 раз, а с 2005 года чёрные береты флота принимают участие в параде ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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