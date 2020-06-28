Туристам разрешили бронировать номера в отелях и санаториях Калининградской области

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:42:07+03:00

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Губернатор Антон Алиханов подписал постановление, разрешающее с 27 июня гражданам без местной прописки бронировать места в отелях и пансионатах. Как сообщает портал «Клопс.Ру», туристы без регистрации могут остановиться в гостиницах, пансионатах и домах отдыха, расположенных в Балтийском, Зеленоградском, Пионерском, Светлогорском и Янтарном городских округах. Власти также постановили возобновить прием постояльцев в санаториях на побережье.

Заведения могут вернуться к работе при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU