В карьере Янтарного утонул восьмилетний мальчик

28 Июнь 2020 2020-06-28T19:39:52+03:00

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Трагедия произошла возле базы отдыха. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области ребенок, пришел на берег вместе с мамой. Женщина отвлеклась на несколько минут, после чего не смогла найти сына. Утонувшего ребенка обнаружил и вытащил мужчина, занимавшийся дайвингом. Спасти мальчика, к сожалению, не удалось.

По информации СК, повреждений на теле ребёнка не обнаружено. Точную причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства случившегося устанавливает Светлогорский межрайонный следственный отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU