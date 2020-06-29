2020-06-29T01:21:44+03:00
Общество

Антон Алиханов допустил возможность открытия погранперехода у поселка Железнодорожный

Об этом губернатор сообщил в своем инстаграме
Иван МАРКОВ
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Железнодорожный, вид на кирхуЖелезнодорожный, вид на кирхуФото: Иван МАРКОВ
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В воскресенье 28 июня губернатор Антон Алиханов сделал в своем инстаграме очередной пост о капремонте исторических домов поселка Железнодорожный. Всего, по словам главы региона, на реновацию 33 многоквартирных домов там направлено более 156 миллионов рублей.

Подписчики губернатора, как обычно, разделились на два лагеря. Одни требовали привести в порядок еще и подъезды, а других вполне устроило, как теперь выглядит поселок.

- Круто в Железнодорожном становится! – написал один из сторонников реновации. – Эх, если бы там открыть погранпереход, вдохнули бы жизнь в город! Но и так туда приятно съездить! Рядом крутой мазурский шлюз.

- Закончим проект ревитализации, и сразу появится весомый аргумент в пользу такого открытия, - ответил Алиханов.

Напомним, проект погранперехода власти Правдинского района обсуждают уже не первый год, однако дело не движется с мертвой точки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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