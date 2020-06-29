В Железнодорожном отремонтируют еще несколько десятков домов

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:22:32+03:00

По словам губернатора Антона Алиханова, в поселке также будет приведен в порядок дом культуры

Изменить размер текста: A A

В поселке Железнодорожный Правдинского района Калининградской области, где в этом году заканчивается капремонт 33 домов в историческом центре, работы по ревитализации будут продолжены. Об этом в воскресенье 28 июня заявил в своем инстаграме губернатор Антон Алиханов.

- В следующем году капитально отремонтируем ещё несколько десятков домов, приведём в порядок дом культуры, спроектируем и построим современные очистные сооружения, завершим в этом году газификацию, - написал он.

Также, по словам губернатора, дальнейшее благоустройство поселка будет включать в себя ремонт дорог, тротуаров, дорожных проездов, организацию парковок и реконструкцию центральной площади. А всю проводку спрячут под землю по программе «Чистое небо».

ИСТОЧНИК KP.RU