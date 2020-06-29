В центре Калининграда «Мерседес» расплющило об дерево
По словам очевидцев, водитель был пьян и еле стоял на ногах
По словам очевидцев, водитель был сильно пьянФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
В центре Калининграде, в районе пересечения улицы Лейтенанта Яналова с Каштановой аллеей, днем 28 июня произошло ДТП с участием «Мерседеса». Автомобиль на полном ходу врезался в дерево, и в результате его буквально расплющило от сильного удара.
- Пьяный встретился с деревом, - пишут очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области. - По Яналова не проехать, всех разворачивают.
Другие очевидцы тут же добавили, что выбравшийся из поврежденного авто водитель был настолько сильно пьян, что еле стоял на ногах.
ИСТОЧНИК KP.RU