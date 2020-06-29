В центре Калининграда «Мерседес» расплющило об дерево

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:46:40+03:00

По словам очевидцев, водитель был сильно пьян Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

По словам очевидцев, водитель был пьян и еле стоял на ногах

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В центре Калининграде, в районе пересечения улицы Лейтенанта Яналова с Каштановой аллеей, днем 28 июня произошло ДТП с участием «Мерседеса». Автомобиль на полном ходу врезался в дерево, и в результате его буквально расплющило от сильного удара.

- Пьяный встретился с деревом, - пишут очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области. - По Яналова не проехать, всех разворачивают.

Другие очевидцы тут же добавили, что выбравшийся из поврежденного авто водитель был настолько сильно пьян, что еле стоял на ногах.

ИСТОЧНИК KP.RU