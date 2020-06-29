На Балтийской трассе лоб в лоб столкнулись микроавтобус и легковушка
По словам очевидцев, участники ДТП живы
Результат аварии под БалтийскомФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В воскресенье 28 июня недалеко от Балтийска произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, сильно поврежденные автомобили стояли в районе поселка Мечниково.
- Возвращались с моря около 15 часов, видели.... Ровная дорога, все просматривается, явно за рулем асы, - написал один из очевидцев.
- Все живы, у парня только порезы от стекла, - добавил другой.
О том, что в ДТП нет погибших, подтверждают и другие свидетели.
ИСТОЧНИК KP.RU