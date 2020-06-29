На Балтийской трассе лоб в лоб столкнулись микроавтобус и легковушка

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:05:10+03:00

Результат аварии под Балтийском Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

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В воскресенье 28 июня недалеко от Балтийска произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, сильно поврежденные автомобили стояли в районе поселка Мечниково.

- Возвращались с моря около 15 часов, видели.... Ровная дорога, все просматривается, явно за рулем асы, - написал один из очевидцев.

- Все живы, у парня только порезы от стекла, - добавил другой.

О том, что в ДТП нет погибших, подтверждают и другие свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU