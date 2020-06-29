Депутат Госдумы Александр Ярошук: Думаю, границы откроются в августе

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:49:38+03:00

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Экс-глава Калининграда, действующий депутат Госдумы стал гостем программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда». Отвечая на вопрос ведущих о возможных сроках открытия границ после пандемии, Александр Ярошук отметил, что этот решение принимают не депутаты. Но поделился своим прогнозом.

- Думаю, в августе ограничения будут сняты. Это мое ощущение, - сказал Ярошук.

Напомним, вчера стало известно о том, что в Калининградской области отменяется обсервация для всех граждан, прибывающих из других регионов России. Для иностранцев пока ничего не меняется. Губернатор Антон Алиханов также подчеркнул, что вопрос открытия государственной границы находится в федеральной юрисдикции.

«Регион не может принимать такие решения», - объяснил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU