2020-06-29T10:11:57+03:00
Общество

В Калининграде росгвардейцы задержали злостного алиментщика

Мужчину передали сотрудникам полиции
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, подходящего под описание гражданина, находящегося в федеральном розыске органами исполнения наказаний.

В ходе проверки документов выяснилось, что 36 – летний мужчина действительно находится в розыске за неуплату алиментов. Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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