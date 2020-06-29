В Калининграде росгвардейцы задержали злостного алиментщика
Мужчину передали сотрудникам полиции
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
Изменить размер текста:
В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, подходящего под описание гражданина, находящегося в федеральном розыске органами исполнения наказаний.
В ходе проверки документов выяснилось, что 36 – летний мужчина действительно находится в розыске за неуплату алиментов. Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU