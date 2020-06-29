В Калининграде росгвардейцы задержали злостного алиментщика

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:11:57+03:00

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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, подходящего под описание гражданина, находящегося в федеральном розыске органами исполнения наказаний.

В ходе проверки документов выяснилось, что 36 – летний мужчина действительно находится в розыске за неуплату алиментов. Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU