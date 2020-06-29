В Калининграде выявлено 10 новых случаев коронавируса

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:39:08+03:00

Всего в регионе зарегистрировано 2436 случаев заболевания.

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За сутки в Калининградской области выявлено 10 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе зарегистрировано 2436 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 719 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 93 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 4 343 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU