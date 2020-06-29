В среду отменяются некоторые поезда в Светлогорск и Зеленоградск

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:52:55+03:00

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В Калининградской области в среду, 1 июля, пригородные поезда будут курсировать по измененному расписанию. Об этом сообщает пресс-служба КЖД

Так, отменяются утренние поезда, которые отправляются из Светлогорска в Калининград в 6:30 и 8:00. Отменен вечерний поезд из Калининграда отправлением с Южного вокзала в 20:40.

На направлении Калининград – Зеленоградск отменены поезда, которые отправляются из Зеленоградска в 6:43, 8:15, с Южного вокзала Калининграда в 19:58.

Поезд, курсирующий по рабочим дням отправлением в 6:05 со станции Пионерский курорт до Зеленоградска и в обратном направлении из Зеленоградска в 21.06, будет отменен. В этот день назначается поезд между Зеленоградском и Светлогорском-1, время отправления которого из Зеленоградска в 16:35, из Светлогорска-1 в 17:55.

На Мамоновском направлении будут отменены поезда, курсирующие по рабочим дням, отправлением со станции Мамоново в 6:30: и 19:45, а также вечерний поезд, который отправляется с Южного вокзала Калининграда в 18:10.

Также отменяются поезда, курсирующие по рабочим дням на направлении Стрельня - Калининград (время отправления с о.п. Стрельня в 6:30, с Южного вокзала в 17:20).

На Балтийском направлении отменяются поезда отправлением из Балтийска в 6:33, с Южного вокзала Калининграда в 17:45. На этом направлении 1 июля назначены поезда, которые будут отправляться с Южного вокзала Калининграда в 8:10 и 9:50, из Балтийска – в 16:20.

Изменено время отправления поездов на восток региона - в Черняховск и поселок Чернышевское. Так, будут отменены поезда, которые отправляются из поселка Чернышевское в 6:05, из Черняховска в 7:07. Назначаются в этот день поезда отправлением из Чернышевского в 7:10, из Черняховска в 8:12 и 13:20. Назначен поезд из Калининграда в Черняховск со временем отправления поезда с Южного вокзала в 8:45.

На Гурьевском направлении отменяются поезда отправлением с Южного вокзала в 6:10, 6:27, 8:55, 17:10, с Северного вокзала в 7:26; обратном направлении из Гурьевска – в 6:55, 7:20, 7:55, 9:31, 17:50, 20:25, с о.п. Киевская в 19:15.

Отменена часть поездов на внутригородских направлениях. На Чкаловском направлении в утреннее время не будут курсировать поезда отправлением с о.п. Киевская в 7:21, со ст. Калининград-Сев. в 8:42; в обратном направлении из Чкаловска – в 8:00 и 9:02

На направлении Северный вокзал – Киевская отменены поезда, которые отправляются с о.п. Киевская в 8:37, 16:40, 17:53, соответственно, в обратном направлении с Южного вокзала в 7:07 и с Северного вокзала в 9:20, 17:25, 18:48

ИСТОЧНИК KP.RU