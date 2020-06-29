В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет электричества

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:00:56+03:00

Света не будет на 15-ти улицах

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В Калининграде в понедельник, 29 июня, в течение дня не будет электричества в домах на 15-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 13.30 до 17.00 для таких работ отключат от электричества дома по Московский 173-175к1,182, ул. Дачная 1-35, 6, ул. Физкультурная 1-27, 6-22.

С 9.00 до 18.00 без электроснабжения останутся дома по ул. Косм. Пацаева 4-8, 5-7а,ул. Косм. Леонова 20, 27.

С 9.00 до 12.00 света не будет на ул. Кутузова 25-31а, 20-32, ул. Каштановая аллея 21-37,24-38, ул. Бородинская 16-24, 23-25, пр-т Победы 27-31, ул. Огарёва 36.

С 9.30 до 16.30 от электричества отключены мкр Чкаловск: пер. Лукашова, ул. Мира 4-8, ул. Горбунова 12-22.

С 9.00 до 18.00 без света будут ул. Д. Донского 23к1(ДОБ),27,27к1, ул. Коломенская 11-33,18-38, снт Ромашка.

ИСТОЧНИК KP.RU