На калининградской границе задержали особо крупную партию сигарет

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:11:36+03:00

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Калининградские пограничники задержали особо крупную партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Чернышевском. В ходе досмотра фуры, которая следовала в Литву, было обнаружено 705 тысяч пачек сигарет, хотя, по документам грузовик перевозил хлористый натрий.

Незаконно перевозимый товар изъят, проводится проверка, устанавливаются остальные причастные лица.

ИСТОЧНИК KP.RU