На калининградской границе задержали особо крупную партию сигарет
Инцидент произошел в пункте пропуска в Чернышевском
.Фото: Таможня Калининградской области
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Калининградские пограничники задержали особо крупную партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ.
Инцидент произошел в пункте пропуска в Чернышевском. В ходе досмотра фуры, которая следовала в Литву, было обнаружено 705 тысяч пачек сигарет, хотя, по документам грузовик перевозил хлористый натрий.
Незаконно перевозимый товар изъят, проводится проверка, устанавливаются остальные причастные лица.
ИСТОЧНИК KP.RU