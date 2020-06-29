Калининградец облил бензином и поджег бывшую жену

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:54:34+03:00

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Инцидент произошел в феврале этого года в одной из квартир на улице Леонова. 59-летний мужчина облил бензином и поджег бывшую жену.

« Женщина смогла самостоятельно сбить пламя, обратиться за помощью к соседям и позвонить в экстренные службы. 57-летняя горожанка осталась жива, но с тяжелыми ожогами была госпитализирована. Позднее судебно-медицинской экспертизой установлено, что ее здоровью в результате преступления причинен тяжкий вред», - рассказали в Следственном комитета.

Калининградец вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме. В качестве мотива совершенного преступления он назвал ревность.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU