Калининградца будут судить за серию краж
Всего горожанин украл имущества на 230 тысяч рублей.
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В городской суд Советска направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, мужчина в течение прошлого года совершил шесть краж, в том числе, две кражи велосипедов из подъездов многоквартирных домов. Также он обворовывал подсобки. Всего горожанин украл имущества на 230 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский городской суд Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU