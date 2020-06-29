Калининградца будут судить за серию краж

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:06:27+03:00

Всего горожанин украл имущества на 230 тысяч рублей.

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В городской суд Советска направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина в течение прошлого года совершил шесть краж, в том числе, две кражи велосипедов из подъездов многоквартирных домов. Также он обворовывал подсобки. Всего горожанин украл имущества на 230 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский городской суд Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU