В Немане водитель «Опеля» сбил шедшего по обочине пешехода и съехал в кювет

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:25:02+03:00

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В Немане в воскресенье вечером сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Советской. 31-летний водитель «Опеля» не справился с управлением и сбил 63-летнего мужчину, который шел по обочине.

После наезда автомобиль съехал в придорожный кювет. В результате аварии водитель и пешеход получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU