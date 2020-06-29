2020-06-29T12:25:02+03:00
Происшествия

В Немане водитель «Опеля» сбил шедшего по обочине пешехода и съехал в кювет

ДТП произошло на улице Советской
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Немане в воскресенье вечером сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Советской. 31-летний водитель «Опеля» не справился с управлением и сбил 63-летнего мужчину, который шел по обочине.

После наезда автомобиль съехал в придорожный кювет. В результате аварии водитель и пешеход получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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