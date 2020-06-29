В Немане водитель «Опеля» сбил шедшего по обочине пешехода и съехал в кювет
ДТП произошло на улице Советской
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Немане в воскресенье вечером сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Советской. 31-летний водитель «Опеля» не справился с управлением и сбил 63-летнего мужчину, который шел по обочине.
После наезда автомобиль съехал в придорожный кювет. В результате аварии водитель и пешеход получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU