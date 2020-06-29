В Калининграде на выходных задержали 29 пьяных водителей
Двое водителей попались на повторном пьяном вождении
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области в течение трех дней инспекторы ГИБДД выявили и задержали 29 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Двое водителей попались на повторном пьяном вождении, теперь им грозит уголовная ответственность.
Сообщить о грубом нарушении водителем транспортного средства правил дорожного движения, в том числе управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии, необходимо сообщить об этом по телефону 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU