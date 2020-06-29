В Калининграде на выходных задержали 29 пьяных водителей

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:34:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области в течение трех дней инспекторы ГИБДД выявили и задержали 29 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Двое водителей попались на повторном пьяном вождении, теперь им грозит уголовная ответственность.

Сообщить о грубом нарушении водителем транспортного средства правил дорожного движения, в том числе управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии, необходимо сообщить об этом по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU