Калининградец пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:42:00+03:00

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На жителя Калининграда завели уголовное дело за организацию «резиновой квартиры». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

47-летний мужчина зарегистрировал в своей квартире 11 иностранцев. Участковые не обнаружили следов проживания новых жильцов в квартире, также их не видели и соседи.

Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU