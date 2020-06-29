Произошел хлопок: На заводе «Факел» в Калининграде эвакуировали сотрудников

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:01:45+03:00

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Сообщение о задымлении на калининградском ОКБ "Факел", входящем в госкорпорацию Роскосмос, поступило сегодня в 9:30 утра. Как сообщает klops.ru со ссылкой на собственный источник, в трансформаторной будке раздался хлопок и один из цехов заволокло дымом. Сотрудников срочно вывели на улицу и после часа ожидания распустили по домам.

Причины ЧП выясняются, в региональном В ГУ МЧС по Калининградской области информацией о произошедшем пока не располагают.

Напомним, в середине июня на «Факеле» был выявлен очаг коронавирусной инфекции. Тогда заболели больше 80 человек, но работа предприятия по выполнению оборонзаказа остановлена не была.

ИСТОЧНИК KP.RU