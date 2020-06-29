2020-06-29T13:04:28+03:00
Общество

Калининград вошел в число регионов-аутсайдеров по доступности жилья

Калининградской семье необходимо 9 лет, чтобы накопить на квартиру стоимостью 3,2 млн рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Калининградская область заняла 69-е место среди регионов РФ по доступности жилья. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».

Рейтинг был составлен, чтобы оценить потенциальные возможности покупки жилья за счет собственных средств. В качестве индикатора выступило оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2020 года, откладывая для этой цели максимально возможный свободный остаток денег после того, как будут произведены все необходимые для привычной жизни траты.

По данным исследования, калининградской семье необходимо 9 лет, чтобы накопить на квартиру стоимостью 3,2 млн рублей.

В целом по России, возможности для покупки жилья несколько выросли на начало 2020 года, наиболее доступны по цене квартиры для жителей регионов Крайнего Севера, труднее всего среднестатистической семье купить квартиру в южных регионах и на Северном Кавказе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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