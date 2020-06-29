2020-06-29T13:22:03+03:00
Общество

Строительную экспертизу стадиона «Калининград» не признали доказательством вины о хищении 752 млн.

Такое решение вынес Центральный районный суд Калининграда
Николай Литвинов
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..Фото: Александр Подгорчук
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Громкое дело о хищении 752 млн рублей, выделенных на инженерную подготовку стадиона в Калининграде, получило продолжение. Как сообщает ТАСС, Центральный районный суд Калининграда признал строительно-техническую экспертизу недопустимым доказательством вины двух фигурантов дела, на чем настаивала сторона обвинения.

В хищениях обвиняются бывший министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и замглавы регионального управления капитального строительства Сергей Трибунский. Их дело, напомним, выделено в отдельное производство в рамках уголовного дела в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. В 2013 году правительство области заключило с предприятием «Глобалэлектросервис» (дочерней структурой группы «Сумма») договор на 850 миллионов рублей. На эти деньги планировалось выполнить инженерную подготовку на острове. Правоохранительные органы уверены, что стоимость работ завысили, а сами работы были выполнены некачественно и не в полном объеме. Уголовное дело находится в суде с конца января 2019 года, оба подсудимых свою вину не признают.

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Позицию государственных обвинителей можно было охарактеризовать несколько измененной фразой из известного фильма: «подозреваемые должны сидеть в тюрьме». С чем бывший министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и замглавы регионального управления капитального строительства Сергей Трибунский были категорически не согласны, ибо за 27 месяцев стены следственного изолятора им, понятное дело, надоели до чертиков. А до окончания разбирательства еще ох как далеко. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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