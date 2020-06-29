2020-06-29T13:43:15+03:00
Общество

В Гвардейске владелец автосервиса продал чужой автомобиль на металлолом

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы
Виктор Сергеев
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В Гвардейске на владельца местного автосервиса завели уголовное дело за присвоение автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пять лет назад 33-летний местный житель отдал на ремонт знакомому владельцу автосервиса свой «Мерседес». За своей машиной мужчина вернулся в этом месяце, но ее не оказалось.

В ходе проверки выяснилось, что владелец автосервиса распилил машину и продал ее в пункт приема металлолома. Вырученные от продажи автомобиля он потратил на себя. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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