В Калининградской области гадюка укусила 12-летнего мальчика

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:03:29+03:00

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В Детскую областную больницу госпитализировали 12-летнего мальчика, который пострадал от укуса ядовитой змеи. Как сообщает портал «Клопс», ребенок находился в Полесском районе на хуторе у бабушки. В воскресенье вечером школьник случайно наступил на змею во время прогулки и та укусила его. По словам родственников, нога сильно болела, начал неметь один из пальцев и голень.

Врачи диагностировали токсическое действие змеиного яда. Пострадавшему оказвают помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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Есть в нашем регионе места, где змей видимо-невидимо и там вероятность наступить на гадину крайне велика. Гадюки и ужи в больших количествах водятся в районе Бальги. Просыпаются они с первым теплым весенним солнышком и любят греться на немецких замковых развалинах, полянках. Змеи любят свет, покой и тепло. С ними можно встретится на старых и новых кладбищах. На юге области в Правдинском и Багратионовском районах их также водится прилично. Гадюки встречаются и в сосновых лесах, которых предостаточно на Куршской косе. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU