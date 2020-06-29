ГИБДД: Очевидцы помогли задержать четверых пьяных водителей в Калининграде

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:25:48+03:00

Сообщить о пьяных водителях можно по телефону 552-811

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На выходных в отделы полиции в Калининградской области поступило пять сообщений от очевидцев, которые сообщили о пьяных водителях. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

В ходе проверок подтвердилось четыре случая пьяного вождения. Все нарушители были задержаны, их привлекли к административной ответственности и отстранили от управления.

«Госавтоинспекция выражает благодарность гражданам, которые не остаются равнодушными к проблеме нетрезвого вождения. Телефон горячеи линии, по которому вы сможете сообщить о таких фактах – 552-811», - сообщили в управлении.

Как ранее писала «Комсомолка», на выходных в регионе было задержано 29 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU