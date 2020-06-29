2020-06-29T15:00:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти назвали сроки открытия «коронавирусного» госпиталя возле стадиона «Калининград»

Учреждение уже проходит лицензирование
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр Подгорчук
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Вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов рассказал журналистам, как продвигается подготовка к открытию госпиталя возле стадиона «Калининград». Открыть временное лечебное учреждение решили на месте пресс-центра, в котором работали журналисты во время чемпионата мира 2018.

- Этот временный госпиталь откроется со дня на день, - сообщил Баринов. - Уже идет лицензирование, он полностью готов и будет использоваться для приезжих с легкими формами заболевания. Постепенно мы будем выводить больницы в плановый режим и снимать с них режим ковидных госпиталей.

По словам Баринова, сейчас в нашей области больными ковидом занято около 600 койко-мест, а в тяжелом состоянии находятся «три-четыре человека».

- Коек хватает, - заверил вице-премьер. – По нормативу должна быть одна инфекционная койка на 1000 человек, и мы этот стандарт выдерживаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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