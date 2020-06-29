В Калининграде задержали фальшивомонетчика-гастролера

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:34:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде задержали подозреваемого в сбыте фальшивых денег. Об этом «Комсомолке2 рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

По версии полиции, 34-летний житель Приморского края покупал в даркнете фальшивые 5-тысячные купюры. Часть поддельных денег он потратил на проживание в гостинице города Балашиха в период новогодних праздников, после чего в начале февраля вылетел в Калининград, Мужчина расплатился за товар фальшивой купюрой в одном из магазинов в Гурьевском районе, получив сдачу настоящими деньгами.

«По оперативной информации, «гастролируя» по стране, злоумышленник проверял возможность обмена поддельных денег на настоящие купюры, планируя в будущем их массовый сбыт, однако его планы нарушили сотрудники полиции. При силовой поддержке бойцов СОБР оперативники УЭБиПК регионального УМВД задержали не имеющего регистрации в Калининградской области фигуранта. Изъято 3 фальшивые купюры номиналами по 5 тысяч рублей», - рассказала Светлана Поствничая.

Следственная часть регионального УМВД России возбудила уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Подозреваемый уже дал признательные показания и сотрудничает со следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU