2020-06-29T15:38:26+03:00
Общество

Антон Алиханов – о явке на голосовании по поправкам в Конституцию: Чуть больше 7 процентов

Глава региона объяснил это тем, что люди ориентируются на 1 июля
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Губернатор Антон Алиханов позитивно оценил процесс голосования по поправкам к Конституции в Калининградской области. Правда, не назвал явку в регионе высокой.

- И надомное голосование предварительное проводится по заявлениям, и в крупных дворовых территориях, где это можно было организовать, проводится голосование. Пока явка не заоблачная – в среднем за прошедшие дни чуть больше 7 процентов явки ежедневно, - сказал Антон Алиханов. Он отметил, что граждане, в основном, ориентируется на 1 июля – в этот день многие пойдут голосовать.

- Я сам проголосовал в первый же день, когда это было возможно. Голосовать считаю всегда правильным и необходимым, вне зависимости от того, какую позицию ты занимаешь. Это важно. Предъявлять претензии, при этом, не голосуя, сложно. Всегда нужно голосовать, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«В следующий раз оболью кислотой»: на замглавы Зеленоградска напал неизвестный в черном
Антон Алиханов – о явке на голосовании по поправкам в Конституцию: Чуть больше 7 процентов
В Калининграде задержали фальшивомонетчика-гастролера
Власти назвали сроки открытия «коронавирусного» госпиталя возле стадиона «Калининград»
ГИБДД: Очевидцы помогли задержать четверых пьяных водителей в Калининграде
В Калининградской области гадюка укусила 12-летнего мальчика
В Гвардейске владелец автосервиса продал чужой автомобиль на металлолом
Строительную экспертизу стадиона «Калининград» не признали доказательством вины о хищении 752 млн.
Калининград вошел в число регионов-аутсайдеров по доступности жилья
Произошел хлопок: На заводе «Факел» в Калининграде эвакуировали сотрудников
Калининградец пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров
В Калининграде на выходных задержали 29 пьяных водителей
В Немане водитель «Опеля» сбил шедшего по обочине пешехода и съехал в кювет
Калининградца будут судить за серию краж
Калининградец облил бензином и поджег бывшую жену
На калининградской границе задержали особо крупную партию сигарет
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет электричества
В среду отменяются некоторые поезда в Светлогорск и Зеленоградск
В Калининграде выявлено 10 новых случаев коронавируса
В Калининграде росгвардейцы задержали злостного алиментщика
Ярошук рассказал о грязной воде в Каннах
Депутат Госдумы Александр Ярошук: Думаю, границы откроются в августе
На Балтийской трассе лоб в лоб столкнулись микроавтобус и легковушка
В центре Калининграда «Мерседес» расплющило об дерево
В Железнодорожном отремонтируют еще несколько десятков домов