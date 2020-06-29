Антон Алиханов – о явке на голосовании по поправкам в Конституцию: Чуть больше 7 процентов

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:38:26+03:00

Глава региона объяснил это тем, что люди ориентируются на 1 июля

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Губернатор Антон Алиханов позитивно оценил процесс голосования по поправкам к Конституции в Калининградской области. Правда, не назвал явку в регионе высокой.

- И надомное голосование предварительное проводится по заявлениям, и в крупных дворовых территориях, где это можно было организовать, проводится голосование. Пока явка не заоблачная – в среднем за прошедшие дни чуть больше 7 процентов явки ежедневно, - сказал Антон Алиханов. Он отметил, что граждане, в основном, ориентируется на 1 июля – в этот день многие пойдут голосовать.

- Я сам проголосовал в первый же день, когда это было возможно. Голосовать считаю всегда правильным и необходимым, вне зависимости от того, какую позицию ты занимаешь. Это важно. Предъявлять претензии, при этом, не голосуя, сложно. Всегда нужно голосовать, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU