2020-06-29T15:53:21+03:00
Происшествия

«В следующий раз оболью кислотой»: на замглавы Зеленоградска напал неизвестный в черном

Злоумышленник сделал "залп" по чиновнику из газового баллончика
Ольга Гончарова
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Нападение произошло в самом центре Зеленоградска.Нападение произошло в самом центре Зеленоградска.Фото: Александр КАТЕРУША
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Дерзкое нападение на заместителя главы Зеленоградского района по правовым вопросам Дмитрия Манукина произошло недалеко от входа в администрацию города-курорта на глазах у свидетелей. В результате нападения неустановленного преступника пострадали два сотрудника городской управы. Жертв нет. По словам очевидцев, объектом криминальной атаки был именно Дмитрий Манукин.

- Неизвестный в черном, в черной маске, видны лишь были глаза, возник, словно из-под земли, - сообщил «Комсомолке» один из свидетелей. – Он облил из перцового баллончика Дмитрия Валерьевича, со словами: «В следующий раз оболью кислотой». А затем сделал залп по живой цели из газового баллончика. Зацепил еще одного сотрудника нашей администрации.

Злоумышленник скрылся так же быстро, как и появился. Он бросился за угол магазина «Волна», где его поджидала неустановленная машина. Иномарка ударила по газам и след ее простыл.

По поводу инцидента правоохранительные органы проводят проверку. Известно, что потерпевший чиновник занимается в судах тяжбами по земельным вопросам, а земля, как известно, в курортной зоне пользуется повышенным спросом. Не исключено, что в данном случае, покушение может быть связано со служебной деятельностью Дмитрия Манукина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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