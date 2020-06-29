2020-06-29T19:30:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Алиханов – о снятии ограничений: Надеемся, что 10 июля сможем отрыть практически всё

Глава региона призвал всех соблюдать меры предосторожности и социальную дистанцию
Александр КАТЕРУША
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Антон Алиханов.Антон Алиханов.Фото: Александр КАТЕРУША
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Губернатор Антон Алиханов сказал, что Калининградская область готовится пройти третий снятия ограничений, вызванных коронавирусом.

- Мы очень надеемся, что 10 июля мы сможем отрыть практически все, пройти третий этап. Но это не значит, что, зайдя в помещение кафе или ресторана, можно будет не соблюдать правил, которые прописаны Роспотребнадзором, не значит, что опять можно сидеть, обниматься, целоваться, пить на брудершафт. Нельзя! Или мы соблюдаем все вместе и выходим из этого быстрее, или не соблюдаем, но тогда не задавайте вопросов о том, почему мы не снимаем ограничений.

Губернатор также призвал соблюдать меры предосторожности и социальную дистанцию.

- Мы открыли летние кафе и веранды, но это не значит, что можно плечом к плечу прижавшись сидеть и что-то обсуждать. Необходимо и там соблюдать социальную дистанцию, хотя бы на расстоянии вытянутой руки друг от друга находиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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