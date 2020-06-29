На Большой окружной в Калининграде произошло ДТП с пострадавшими
Авария произошла около «Акоруса»
Фото: Sergei DavidoffФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На Большой Окружной произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
ДТП произошло около «Акоруса». По предварительным данным, водитель «Ниссана» не справился с управлением и врезался в такси «Фольксваген».
На месте происшествия работают спасатели, медики и пожарные. Сообщается, что таксист получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются
ИСТОЧНИК KP.RU