На Большой окружной в Калининграде произошло ДТП с пострадавшими

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:19:45+03:00

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На Большой Окружной произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло около «Акоруса». По предварительным данным, водитель «Ниссана» не справился с управлением и врезался в такси «Фольксваген».

На месте происшествия работают спасатели, медики и пожарные. Сообщается, что таксист получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

ИСТОЧНИК KP.RU