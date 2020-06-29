2020-06-29T16:58:04+03:00
Общество

Стало известно, где разместят фоторадары в Калининградской области на этой неделе

Виктор Сергеев
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..Фото: Безопасный город
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«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации.

С 30 июня по 6 июля фоторадары будут установлены:

1. На 29 километре автодороги «КалининградЧерняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

3. На 46 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

4. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

5. На 62 километре автодороги «СоветскГусев».

6. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».

7. В пос. Сосновка, автодорога «Приморское полукольцо с подъездом к г. Зеленоградску».

8. На 51 километре автодороги «Гвардейск – Советск – госграница с Литовской республикой».

9. На 23 километре автодороги «Калининград – Крылово через Правдинск».

10. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».

ИСТОЧНИК KP.RU

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