Губернатор Антон Алиханов рассказал о второй волне коронавируса

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:01:04+03:00

По словам главы региона, она может быть сильной

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не исключает второй волны коронавируса в регионе. Об этом он сказал журналистам в понедельник, 29 июня.

- Призываю всех соблюдать ограничения, предусмотренные действующими нормативными актами, дабы избежать второй волны сильной. Понятно, что она все равно будет в том или ином виде От нашего сознательного поведения зависит, какой силы будет эта вторая волна, - сказал Антон Алиханов.

При этом он не исключил, что второй волны коронавируса в регионе «не будет вообще».

Губернатор попросил жителей региона не расслабляться.

ИСТОЧНИК KP.RU