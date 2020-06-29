Губернатор Антон Алиханов рассказал о второй волне коронавируса
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не исключает второй волны коронавируса в регионе. Об этом он сказал журналистам в понедельник, 29 июня.
- Призываю всех соблюдать ограничения, предусмотренные действующими нормативными актами, дабы избежать второй волны сильной. Понятно, что она все равно будет в том или ином виде От нашего сознательного поведения зависит, какой силы будет эта вторая волна, - сказал Антон Алиханов.
При этом он не исключил, что второй волны коронавируса в регионе «не будет вообще».
Губернатор попросил жителей региона не расслабляться.
ИСТОЧНИК KP.RU