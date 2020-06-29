2020-06-29T17:19:56+03:00
Общество

В Калининграде волонтеры устанавливают личность пожилой женщины, которая не помнит, как ее зовут

Пенсионерку обнаружили в магазине «Социальная корзинка» на улице Инженерной
Виктор Сергеев
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..Фото: vk.com
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В Калининграде волонтеры разыскивают родственников пожилой женщины, которую обнаружили в магазине «Социальная корзинка» на улице Инженерной. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Запад».

На вид женщине 80-85 лет, она не помнит свои фамилию и имя, не понимает где находится.

Если вы знаете эту женщину, ее родственников и знакомых, просьба позвонить по телефонам 8 (4012) 508-038, 02, 102, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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