В Калининграде волонтеры устанавливают личность пожилой женщины, которая не помнит, как ее зовут
Пенсионерку обнаружили в магазине «Социальная корзинка» на улице Инженерной
.Фото: vk.com
Изменить размер текста:
В Калининграде волонтеры разыскивают родственников пожилой женщины, которую обнаружили в магазине «Социальная корзинка» на улице Инженерной. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Запад».
На вид женщине 80-85 лет, она не помнит свои фамилию и имя, не понимает где находится.
Если вы знаете эту женщину, ее родственников и знакомых, просьба позвонить по телефонам 8 (4012) 508-038, 02, 102, 112.
ИСТОЧНИК KP.RU