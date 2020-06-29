2020-06-29T17:44:00+03:00
Общество

В начале июля в Калининграде отключат светофоры на двух перекрестках

Водителей просят быть особенно внимательными
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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2 и 3 июля в первой половине дня в Центральном районе Калининграда не будут работать светофоры на двух перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

2 июля с 9.00 до 13.00 будет отключён светофор на пересечении улиц Карла МарксаКирова – Космонавта Леонова

3 июля также с 9.00 до 13.00 энергетики отключат от электроснабжения светофорный объект на перекрёстке проспекта Мира и ул.Карла Маркса.

Водителей просят быть особенно внимательными в четверг и пятницу на этих участках дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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