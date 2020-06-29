ГИБДД: В ДТП на Северном обходе пострадали два человека
Лобовое столкновение допустил водитель "Ниссана"
Фото: Sergei DavidoffФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Стали известны подробности ДТП на Окружной в Калининграде, которое произошло днем 29 июня.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, по предварительным данным, 56-летний водитель «Ниссана» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген».
В результате столкновения травмы получили оба водителя.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU