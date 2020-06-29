Калининградец получил условный срок за неуплату алиментов

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:13:33+03:00

Также ему запретили менять место жительства и обязали являться на регистрацию и найти работу

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В Багратионовске осудили местного жителя за неоднократное уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Однако выводов он не сделал и отказывался исполнять решение суда. Не стал он выделять деньги на содержание ребенка и после уголовного дела.

За рецидив его приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода. Также ему запретили менять место жительства и обязали являться на регистрацию и найти работу.

ИСТОЧНИК KP.RU