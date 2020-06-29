Более 220 тысяч калининградцев проголосовали по поправкам в Конституцию
До 1 июля все 546 региона участков для голосования будут работать с 8.00 до 20.00
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области по состоянию на утро 29 июня, в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 220 670 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в областной избирательной комиссии.
В целом по России участие в голосовании приняли 40 415 883, это 37,2% от числа участников голосования, зарегистрированных в Российской Федерации).
Напомним, общероссийское голосование началось 25 июня. До 1 июля все 546 региона участков для голосования будут работать с 8.00 до 20.00.
ИСТОЧНИК KP.RU