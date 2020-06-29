Более 220 тысяч калининградцев проголосовали по поправкам в Конституцию

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:48:28+03:00

До 1 июля все 546 региона участков для голосования будут работать с 8.00 до 20.00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области по состоянию на утро 29 июня, в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 220 670 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в областной избирательной комиссии.

В целом по России участие в голосовании приняли 40 415 883, это 37,2% от числа участников голосования, зарегистрированных в Российской Федерации).

Напомним, общероссийское голосование началось 25 июня. До 1 июля все 546 региона участков для голосования будут работать с 8.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU