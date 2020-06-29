2020-06-29T19:48:28+03:00
Общество

Более 220 тысяч калининградцев проголосовали по поправкам в Конституцию

До 1 июля все 546 региона участков для голосования будут работать с 8.00 до 20.00
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области по состоянию на утро 29 июня, в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 220 670 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в областной избирательной комиссии.

В целом по России участие в голосовании приняли 40 415 883, это 37,2% от числа участников голосования, зарегистрированных в Российской Федерации).

Напомним, общероссийское голосование началось 25 июня. До 1 июля все 546 региона участков для голосования будут работать с 8.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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