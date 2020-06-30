Четверо калининградцев лишились 460 тысяч после общения с мошенниками

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:58:27+03:00

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Калининградцы продолжают попадаться на уловки мошенников, которые опустошают их банковские счета. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, за последние несколько дней произошли четыре случая мошенничества.

Так, двое жителей Калининграда пообщались с мошенниками, которые представились сотрудниками служб безопасности банков. В ходе телефонного разговора они выведали у них реквизиты их карт, после чего похитили деньги. 34-летний мужчина лишился 121 000 рублей, а 41-летняя горожанка 242 000 рублей.

На уже другой обман попалась 49-летняя жительница Гурьевского района. Ей на мобильный телефон поступил звонок от мошенника, который сообщил, что её мать сбила пешехода. Под предлогом ухода от ответственности, подозреваемый попросил перевести ему 57 000 рублей. Находясь в шоковом состоянии, горожанка не перезвонила матери, не удостоверилась в правдивости информации и перевела необходимую сумму.

Жертвой еще одной уловки мошенников стала 83-летняя горожанка. Пенсионерке поступило сообщение от приятеля, который попросил одолжить ему денег. Женщина перевела 40 000 рубелей своему другу, однако как позже выяснилось, аккаунт мужчины был взломан мошенниками.

По каждому факту возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности подозреваемых в совершении преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU