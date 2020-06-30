В пяти городах области можно бесплатно сдать анализ на ВИЧ
В этом году Калининградская область принимает участие в проекте минздрава «Тест на ВИЧ: Автоэкспедиция 2020». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в течение недели в Советске, Гусеве, Балтийске, Калининграде и Черняховске можно бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ в мобильных пунктах и получить необходимую информацию о вирусе иммунодефицита человека у опытных психологов экспедиции.
«Автоэкспедиция уже стала традицией, – отметил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. – Тестирование абсолютно безопасное и очень важное. Знание своего ВИЧ-статуса – это ответственное отношение к своему здоровью. Сейчас пройти обследование доступно и легко. Отрадно, что при растущих объемах тестирования, число людей, имеющих положительный статус, уменьшается».
По данным регионального минздрава, в прошлом году охват обследованием населения на ВИЧ-инфекцию при плановом показателе в 25% составил более 27%.
ИСТОЧНИК KP.RU