Житель Полесска незаконно ловил лещей в Куршском заливе

29 Июнь 2020 2020-06-29T21:39:41+03:00

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В Полесске полицейские пресекли незаконный вылов рыбы в Куршском заливе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Участковые задержали 18-летнего мужчину в районе поселка Матросово. Там браконьер установил 250-метровую лесковую сеть и успел выловить лещей на 8 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

ИСТОЧНИК KP.RU