Житель Полесска незаконно ловил лещей в Куршском заливе
Браконьер установил 250-метровую лесковую сеть
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В Полесске полицейские пресекли незаконный вылов рыбы в Куршском заливе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Участковые задержали 18-летнего мужчину в районе поселка Матросово. Там браконьер установил 250-метровую лесковую сеть и успел выловить лещей на 8 тысяч рублей.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
ИСТОЧНИК KP.RU