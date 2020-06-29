2020-06-29T20:03:45+03:00
Общество

Реконструкция ул.Дачной в Калининграде дошла до Моспроспекта

Закончить реконструкцию ул. Дачной по проекту планируется до конца лета.
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде реконструкция улицы Дачной дошла до Московского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас на стыке с Московским проспектом выставлено ограждение со знаками, заезд временно организован через ТЦ «Сити».

« На этом участке ведут подготовку песчаного основания, дальше в сторону ул. Гагарина уже уложен нижний слой асфальта. Засыпана и раскопка на месте замены участков трёх водоводов, которую провели параллельно реконструкции дороги», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Со стороны ул. Юрия Гагарина продолжается строительство постоянного трубопереезда, сейчас автомобильное движение организовано по временному варианту. Здесь идет укрепление склонов и мест выхода гофротруб с помощью габионов – камней и проволочной сетки.

Закончить реконструкцию ул. Дачной по проекту планируется до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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