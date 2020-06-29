2020-06-29T20:19:49+03:00
Общество

Власти Калининграда пригрозили перерезать «ничейные» электрические провода

В мэрии заявили, что имеют на это полное право
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Калининградские компании и предприятия, которые используют городские светоточки или столбы контактной сети электротранспорта для протягивания своих коммуникаций, должны в срочном порядке узаконить отношения с балансодержателями опор. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

« В случае, если «бесхозные» провода будут обнаружены, то мэрия города имеет полное право их срезать», - заявили в администрации.

Сейчас МКУ «КСЗ» и МКП «Калининград-ГорТранс» проводят ревизию своего имущества. В процессе инвентаризации выяснилось, что у пользователей значительной части подвесов, размещённых на городских опорах, отсутствуют как технические условия на их размещение, так и справки о соответствии выполненных работ. Часть операторов располагает только документами, выданными сторонними организациями, которые фактически оказывали услуги по монтажу и обслуживанию размещённых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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