Калининградец разбил автомобиль своей сожительницы, которая решила уйти от него

29 Июнь 2020 2020-06-29T22:29:24+03:00

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В Светлом местный житель повредил автомобиль своей экс-сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина поссорилась с мужчиной и предложила ему расстаться. Разозлившись, злоумышленник ночью проходил мимо дома возлюбленной, заметил её автомобиль и решил отомстить.

«Мужчина схватил кирпич в кинул в иномарку. На следующее утро женщина обнаружила повреждение и вызвала полицию. Полицейские подробно опросили женщину и, установив круг подозреваемых, вскоре задержали злоумышленника», - рассказали в полиции.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба». Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU