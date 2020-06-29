2020-06-29T20:43:11+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: Придомовое голосование по Конституции пользуется спросом

Во дворах применяются все меры предосторожности, связанные с риском распространения коронавирусной инфекции
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В Калининграде при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституции организовано голосование на придомовых территориях. Сделано это, в первую очередь, для удобства и безопасности участников голосования, сообщает пресс-служба мэрии.

Как и на стационарном избирательном участке, во дворах применяются все меры предосторожности, связанные с риском распространения коронавирусной инфекции: обязателен температурный контроль, участники голосования получают индивидуальные средства защиты, индивидуальные ручки, проходит дезинфекция рук и регулярная обработка оборудования.

«Граждане очень довольны придомовым голосованием. В нынешней ситуации по заболеваемости коронавирусом многие предпочитают не заходить в помещения и избегают скопления людей, а на таком участке под открытым небом, они могут безопасно принять участие в голосовании», - отметила секретарь УИК №181 Людмила Максимова.

При организации голосования на придомовых территориях предусмотрено место для выдачи бюллетеней для голосования, место для тайного голосования (может использоваться специальная ширма) и переносной ящик для голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец разбил автомобиль своей сожительницы, которая решила уйти от него
Житель Полесска незаконно ловил лещей в Куршском заливе
Прокуратура обнаружила отсутствие тротуаров на двух улицах в Нестерове
В Калининградской области в 2019 году выявили 416 случаев ВИЧ
Ушла из жизни продюсер и журналист "Вести-Калининград" Ольга Ковалева
Мэрия Калининграда: Придомовое голосование по Конституции пользуется спросом
Власти Калининграда пригрозили перерезать «ничейные» электрические провода
Реконструкция ул.Дачной в Калининграде дошла до Моспроспекта
Более 220 тысяч калининградцев проголосовали по поправкам в Конституцию
Калининградец получил условный срок за неуплату алиментов
ГИБДД: В ДТП на Северном обходе пострадали два человека
В начале июля в Калининграде отключат светофоры на двух перекрестках
На ул. Молдавскую в Калининграде запрещают въезд транспорта
В Калининграде волонтеры устанавливают личность пожилой женщины, которая не помнит, как ее зовут
Губернатор Антон Алиханов рассказал о второй волне коронавируса
Стало известно, где разместят фоторадары в Калининградской области на этой неделе
На Большой окружной в Калининграде произошло ДТП с пострадавшими
Алиханов – о снятии ограничений: Надеемся, что 10 июля сможем отрыть практически всё
«В следующий раз оболью кислотой»: на замглавы Зеленоградска напал неизвестный в черном
Антон Алиханов – о явке на голосовании по поправкам в Конституцию: Чуть больше 7 процентов
В Калининграде задержали фальшивомонетчика-гастролера
Власти назвали сроки открытия «коронавирусного» госпиталя возле стадиона «Калининград»
ГИБДД: Очевидцы помогли задержать четверых пьяных водителей в Калининграде