Мэрия Калининграда: Придомовое голосование по Конституции пользуется спросом

29 Июнь 2020 2020-06-29T20:43:11+03:00

Во дворах применяются все меры предосторожности, связанные с риском распространения коронавирусной инфекции

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В Калининграде при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституции организовано голосование на придомовых территориях. Сделано это, в первую очередь, для удобства и безопасности участников голосования, сообщает пресс-служба мэрии.

Как и на стационарном избирательном участке, во дворах применяются все меры предосторожности, связанные с риском распространения коронавирусной инфекции: обязателен температурный контроль, участники голосования получают индивидуальные средства защиты, индивидуальные ручки, проходит дезинфекция рук и регулярная обработка оборудования.

«Граждане очень довольны придомовым голосованием. В нынешней ситуации по заболеваемости коронавирусом многие предпочитают не заходить в помещения и избегают скопления людей, а на таком участке под открытым небом, они могут безопасно принять участие в голосовании», - отметила секретарь УИК №181 Людмила Максимова.

При организации голосования на придомовых территориях предусмотрено место для выдачи бюллетеней для голосования, место для тайного голосования (может использоваться специальная ширма) и переносной ящик для голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU