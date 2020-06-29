Мэрия Калининграда: Придомовое голосование по Конституции пользуется спросом
В Калининграде при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституции организовано голосование на придомовых территориях. Сделано это, в первую очередь, для удобства и безопасности участников голосования, сообщает пресс-служба мэрии.
Как и на стационарном избирательном участке, во дворах применяются все меры предосторожности, связанные с риском распространения коронавирусной инфекции: обязателен температурный контроль, участники голосования получают индивидуальные средства защиты, индивидуальные ручки, проходит дезинфекция рук и регулярная обработка оборудования.
«Граждане очень довольны придомовым голосованием. В нынешней ситуации по заболеваемости коронавирусом многие предпочитают не заходить в помещения и избегают скопления людей, а на таком участке под открытым небом, они могут безопасно принять участие в голосовании», - отметила секретарь УИК №181 Людмила Максимова.
При организации голосования на придомовых территориях предусмотрено место для выдачи бюллетеней для голосования, место для тайного голосования (может использоваться специальная ширма) и переносной ящик для голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU