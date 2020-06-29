Ушла из жизни продюсер и журналист "Вести-Калининград" Ольга Ковалева

29 Июнь 2020 2020-06-29T21:38:33+03:00

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На 61-м году жизни скончалась корреспондент "Вести-Калининград", продюсер, координатор программ Ольга Ковалева.

"Более 30 лет она проработала на калининградском телевидении. Ольга Анатольевна - автор множества программ и сюжетов о море и калининградских рыбаках, в течение нескольких лет работала над программой "Планета Океан", - сообщают ее коллеги из ВГТРК. - Вся ее жизнь была связана с журналистикой. Ольга всегда умела находить интересные и эксклюзивные темы. Ее знали далеко за пределами Калининградской области. Коллеги из других региональных филиалов ВГТРК всегда отзывались о ней как о большом профессионале.

"Ольга Анатольевна обожала всё, что связано с природой, романтикой моря, гребного и парусного спорта, водного туризма, - пишет пресс-атташе минспорта Калининградской области Дмитрий Иванов. - Профессионал, ветеран калининградской журналистики работала до последнего, став для многих Учителем в ремесле, надежным коллегой и крепким старшим товарищем".

На страничке Ольги Ковалевой множество прощальных слов от друзей и коллег.

"Оля... У меня много воспоминаний, связанных с ней, - пишет Ольга Чирочкина. - Это было начало моей журналистской карьеры. Я понятия не имела, что такое синхрон, как пишется сюжет и что делать на съемках. В первый же день моей практики она взяла меня с собой на Куршскую косу снимать сюжет про диких кабанов. Я смотрела на нее с восхищением. И вспоминаю теперь тоже. Она научила меня ничего и никого не бояться, не сдаваться, поддерживала когда что-то не получалось... Оля Ковалева, спасибо тебе за все. Тебя больше нет с нами, но Ты навсегда в моем сердце".

"Спасибо тебе за то, что ты была необыкновенная. А сегодня, думаю, все мы поняли, насколько ты незаменима", - пишет Людмила Ефремова.

"Комсомолка" в Калининграде выражает искренние соболезнования родным и близким Ольги Ковалевой.

ИСТОЧНИК KP.RU