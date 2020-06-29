В Калининградской области в 2019 году выявили 416 случаев ВИЧ

29 Июнь 2020 2020-06-29T21:12:23+03:00

Это на 4 процента меньше, чем годом ранее

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В Калининградской области в прошлом году увеличился охват обследованием населения на ВИЧ, также удалось добиться снижения новых случаев практически на 4% и выявить 416 случаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции в этом году пришлось внести коррективы в деятельность специалистов Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Вместе с тем, плановая работа не прекращалась.

«Все пациенты были обеспечены препаратами антиретровирусной терапии. Они доставлялись в медицинские организации, а выдача препаратов осуществлялась через доверенных врачей по месту жительства пациентов, либо через НКО, в аптечном пункте Центра СПИД – при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемического режима и социальной дистанции, измерении температуры у сотрудников и пациентов. Случаев инфицирования пациентов, живущих с ВИЧ-инфекцией, при посещении Центра СПИД коронавирусной инфекцией зарегистрировано не было», - добавили в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU